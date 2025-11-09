Fransızlar İsmail Yüksek'in peşinde!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla son dönemde adından söz ettiren İsmail Yüksek Avrupa ekiplerinin radarına bir kez daha girdi. Milli futbolcu için şimdi de Fransız ekibi devreye girdi. İşte ayrıntılar...
Jose Mourinho döneminde yedek kulübesine mahkum kalan İsmail Yüksek, teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelişiyle birlikte müthiş bir form grafiği yakaladı.
İtalyan teknik adamın yeni prensi olan ve ilk 11'deki yerini garantileyen milli yıldıza Avrupa ekiplerinin yakın markajı devam ediyor.
Beşiktaş derbisinde scout ekipleri tarafından takip edilen 26 yaşındaki orta sahaya Fransız ekibi Marsilya kanca attı.
OCAKTA FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALACAKLAR
Fransız basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Ligue 1 ekibinin ocak ayında İsmail Yüksek'i renklerine katmak için harekete geçeceği aktarıldı. Ancak sarı-lacivertli yönetim milli futbolcuyu kesinlikle bırakmak istemiyor.
Deneyimli futbolcuya daha önce bir başka Fransız ekibi Lyon teklif yapmış ancak Fenerbahçe yönetimi bu teklifi geri çevirmişti. Premier Lig ekibi Brighton da İsmail'i yakın takibe alan kulüpler arasında yer alıyor.
MONTELLA'NIN BANKOSU
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın vazgeçemediği isim olan İsmail Yüksek, A Milli Takımımızın E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçlar öncesi aday kadroya davet edildi. 28 kez milli formayı giyen yıldız futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta forma şansı bulan İsmail Yüksek, 1 gol, 1 asistlik performansıyla 2 gole katkı sundu. 26 yaşındaki futbolcu, Tüpraş Stadı'ndaki Beşiktaş derbisinde sahne almış ve ağları havalandırmıştı.