Fransızlar İsmail Yüksek'in peşinde!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla son dönemde adından söz ettiren İsmail Yüksek Avrupa ekiplerinin radarına bir kez daha girdi. Milli futbolcu için şimdi de Fransız ekibi devreye girdi. İşte ayrıntılar...