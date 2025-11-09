Tedesco ile bambaşka bir seviyeye geçen Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi. Sarı lacivertliler bu maçı da kazanıp 4'te 4 yapmak istiyor. İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i... FB SPOR HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'da Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rotayı Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Fatih Karagümrük'ü 2-1, Gaziantep FK'yı 4-0 ve son olarak Beşiktaş'ı derbide 3-2 mağlup eden Kanarya, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.