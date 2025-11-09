Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i
Tedesco ile bambaşka bir seviyeye geçen Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi. Sarı lacivertliler bu maçı da kazanıp 4'te 4 yapmak istiyor. İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i... FB SPOR HABERLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'da Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rotayı Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Fatih Karagümrük'ü 2-1, Gaziantep FK'yı 4-0 ve son olarak Beşiktaş'ı derbide 3-2 mağlup eden Kanarya, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.
TAKİBİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe, sarı-kırmızılı takımı yenerek hem Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini almak hem de milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor. Süper Lig'de henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Kanarya, 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 25 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor engelini aşarak ezeli rakibi Galatasaray'ı yakından takibini sürdürmek istiyor.
BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Fenerbahçe ile Kayserispor Süper Lig'de 49. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler rakibini 30 kez yenerken, 10 maç berabere bitti. Sarı-kırmızılılar 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Kadıköy'deki 24 karşılaşmanın 18'ini Kanarya kazandı. 4 maç berabere biterken, 2 kez Kayseri temsilcisi galip geldi. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 67 gol atarken, konuk ekip 28 kez fileleri havalandırdı.
FRED 6 MAÇ SONRA 11'DE
Fotomaç'ta yer alan habere göre Süper Lig'de en son 17 Eylül'de oynanan Alanyaspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Fred'in özlemi sona eriyor. Brezilyalı yıldız, kart cezalısı İsmail Yüksek'in yokluğunda ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev alacak.
İSMAİL YOK 2 İSİM SINIRDA
İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da forma giyemeyecek. Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo bu akşamki müsabakaya kart sınırında çıkacak. Bu iki oyuncu, kart görmeleri durumunda Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.
DURAN KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına galbiyeti getiren Jhon Duran, Kayserispor maçına da yedek kulübesinde başlayacak. Kolombiyalı golcünün milli ara sonrası ilk 11'de şans bulması bekleniyor. İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...