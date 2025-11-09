Galatasaray Kocaeli sınavında! Okan Buruk'un 11 tercihi...

Mücadeleettiği tüm kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Süper Lig'de bugün Kocaelispor'a konuk olmaya hazırlanıyor. Hollanda deplasmanında Ajax'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir avantaj elde eden sarıkırmızılılar, şimdi tamamen Süper Lig'e konsantre olmuş durumda. En yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un önünde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar zirvedeki avantajını sürdürmek ve milli araya daha da avantajlı girmek istiyor. Bunun için de bugün tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak üzerine kurulmuş durumda.
İLKAY GÜNDOĞAN VE YUNUS YOK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ile Yunus Akgün dışında eksik bir futbolcu bulunmuyor. İlkay Gündoğan sakatlığını atlatmasına karşın bugünkü karşılaşmada rirske edilmeyecek ve milli ara sonrasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde formasına kavuşacak. Yunus Akgün ise ameliyat oldu ve en az 1.5 ay olmayacak. Ajax deplasmanında kazanan kadroyu bozmak istemeyen teknik direktör Okan Buruk, sadece sol kanatta Roland Sallai yerine Hollanda'da iki penaltı kazandıran Barış Alper Yılmaz'a ilk G 11'de şans vermeye hazırlanıyor.
ASLAN 27-7 ÖNDE
İki takım bugünkü maçta ile 44. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 43 mücadelede sarı-kırmızılılar 27 galibiyet elde ederken Kocaeli ise 7 kez üstünlük kuran taraf oldu. İki takım arasındaki 9 karşılaşmada ise takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
16 YIL SONRA
Galatasaray ile Kocaelispor Süper Lig'de tam 16 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Körfez ekibinin küme düşmesinin ardından kupada bile karşı karşıya gelemeyen iki takımın son mücadelesi 2009 yılında oynandı. İstanbul'daki karşılaşmayı kazanan taraf 5-2'lik skorla Kocaelispor olmuştu.
TORREIRA SINIRDA
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın orta alandaki yıldızı Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Bugünkü Kocaelispor mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkacak olan Uruguaylı oyuncu, sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve G.Birliği mücadelesinde forma giyemeyecek.
YENİLERE KARŞI ÜSTÜN
Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı Galatasaray'ın büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligin yeni takımlarına karşı çıktığı son 10 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu seri G.Saray tarihinin de en uzun serisi olarak dikkat çekiyor. Cimbom bugün de kazanırsa lige o sezon yükselen takımlara karşı alınan galibiyetler 11'e yükselecek.