Trabzonspor'da Onana gelişmesi

Uğurcan Çakır'ı bonuslarla 36 milyon Euro gibi rekor bir ücretle Galatasaray'a satan Trabzonspor, hemen ardından Manchester United'ın kalecisi Andre Onana'yı bir yıllığına kiralamıştı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yoktu. Kamerunlu eldiven geldiği günden bu yana 40 yıllık Trabzonlu gibi davranarak camianın gönlünü çok kısa sürede fethetti. Sahadaki performansı ile de mest etti. Bordo mavililerin Başkanı Ertuğrul Doğan, geçen hafta, "Onana çok pahalı bir isim. Manchester'a bonuslarla 65 milyon euro'ya transfer olmuştu. Durumuna bakacağız ama bonservisini almamız zor" demişti. İngilizlerin en etkili gazetelerinden The Sun, Trabzonspor ve Andre Onana için flaş bir iddia ortaya attı.

YÖNETİM DOĞRULAMA YAPMADI

THE Sun, "Trabzonspor, Andre Onana'yı bonservisiyle transfer etmek istiyor. Bu transfer için 20 milyon euro'luk bir bonservis bedelini ödeyeceğini Manchester United'a iletti. ManU teklife sıcak bakıyor. Ocak ayında da bu transfer resmiyet kazanabilir" bilgilerini sayfalarına taşıdı. Onana'nın Trabzon'da çok sevildiğine dikkat çeken The Sun, bu transferin bitme olasılığının çok yüksek olduğunu ifade etti. Bu haber bordo mavili kulüp yönetimi tarafından doğrulanmış değil. Ancak Onana, Trabzonspor'da kalmak istediğinin net sinyallerini veriyor. 29 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi bu sezon Karadeniz devinde toplam 4 maça çıktı, kalesinde 5 gol görürken 1 maçta da rakiplere gol izni vermedi.