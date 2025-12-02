Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu bu sezon bordo-mavililerde çok önemli bir başarıya imza attı. İşte ayrıntılar...

2023-24 sezonunda kiralık olarak giydiği Trabzonspor'da ligde 21 maçta 15 gol atan Paul Onuachu, bu kez bonservisiyle geldiği bordo-mavililerde ilk 14 haftaya 11 gol sığdırarak şimdiden ilk sezonundaki performansına yaklaştı. İlk döneminde 0.71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordomavili futbolcu, bu dönem ise geride kalan haftada 0.78 ortalama ile maçlarını oynuyor. İlk sezonunda sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle forma istikrarı yakalayamayan 2.01 boyundaki yıldız, bu sezon tüm maçlarda forma giyerek bu alanda da öne çıkan isim oldu.

KRALLIKTA ZİRVEDE

Paul Onuachu, gol krallığında 11 gol ile ilk sırada yer alırken, Süper Lig'de önemli isimleri geride bırakmayı başardı. İlk 14 haftayı bu alanda zirvede kapatan Nijeryalı oyuncuyu 10 golle Başakşehir'den Shomurodov takip etti. Nijeryalı yıldız futbolcu, ligde takımının gollerinin de yüzde 44'üne imza atmayı başardı. İlk 14 haftada rakip fileleri 25 kez havalandıran Karadeniz devinde Onuachu 11 gol ile gol yükünü çeken isim oldu. Golcü oyuncu, ligde kalan 20 haftada 4 gol atması halinde ilk sezonundaki performansını da yakalamış olacak. Bu yıl rekor bile kırabilir.

39 MAÇTA 28 GOL

Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 39 resmi karşılaşmada 28 gole imza attı. 2023-24'te ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez fileleri havalandırdı.

MİLLİ TAKIMDA TARTIŞMA

Dünya Kupası elemelerinde kadroya çağrılmayan Onuachu, Afrika Uluslar Kupası elemeleri öncesinde yeniden aday gösterilen isimlerden biri oldu. Nijerya kamuoyu, oyuncunun milli takımda değerlendirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor

AFRİKA KUPASI RİSKİ VAR

Afrika Uluslar Kupası 21 Aralık 2025'te başlayacak ve 18 Ocak 2026'da bitecek. Süper Lig'in 29 Aralık'ta tatile girip 9 Ocak'ta yeniden başlayacağı düşünülürse, turnuvaya katılacak isimler 3-4 maç kaçırabilir.

Karadeniz devi, Onuachu'nun gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ligde 31 puanı bulunan bordo mavili takım, bu karşılaşmalarda 21 puan elde etti.