Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan gündeme dair açıklamalarda bulundu. İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Devre arasında hocamızın bir talebi olduğu zaman, istediği oyuncuları da bünyemize katmak için elimizden geleni yapacağız.

Önümüzdeki günlerin Trabzonspor için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur.

Sahada başarılı olamamızın çok sebebi var ama bir eksiklik varsa sorumluluğu bana aittir.

Trabzonspor başkanları genelde yalnız olur. Sponsor desteği yok, taraftarlarımız iyi niyetli ama maddi durumlar da ortada.

Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Fark çok açıldı. Herkesle her yerde güç savasında olurum. Oyuncu bazında farkın açıldığını söylemesem olmaz. Rakiplerimizin borçlarının. 20-25 milyar olduğu yerde bizim 2.5 milyar.

"ONUACHU TRABZON'U ÇOK SEVİYOR"

Paul Onuachu, Trabzon'u çok seviyor. Geçen dönem aklımızda hemen almak vardı ama 14-15 milyon € istediler ve Banza'yı aldık. Bu sezon ise İbrahim Bey'e hemen "Onuachu transferini bitir" dedim. Bu transferin sonuçlanmasında Onuachu çok etkili oldu. Geldiğinden beri enerjisini veriyor.

"ONANA ÇOK BAŞARILI"

Andre Onana geçen yıl kötü bir sezon geçirdi ama bu futbol kalitesini tartışmaya sokmaz. Oyuncuya baktığımızda kafamızda bir endişe yoktu. Andre Onana "Futbol oynamaya geliyorum, benim için uygun şehir" dedi. Gayet başarılı çok önemli karakter koyuyor. Sabah akşam genç kalecilerle beraberler.

"PARANIN TAMAMI GELMEDİ"

Uğurcan Çakır'ın transferinde paranın tamamı gelmedi. Gelen para, oyuncu ve vergi ödemelerinde kullanılıyor. Gelir-gider dengesini düzenlemeden ilerleyemeyiz

Transferin tam ortasında, vergi borçlarından kaynaklı hesaplarımıza blokaj gedi. Herkes vergi borcunu ödemek durumunda. O dönem 1 milyar üzerinde ödeme yapmamıza rağmen yaşandı. Sonrasında taksitlendirme yaptık. Duyurmadık, karşımızda bakanlık var, kulübün borsası var. Suçlayamazsın bu kulübün problemi, bakanlığı değil. Biz alışkınız dayak yemeye problem değil. Trabzonspor sevgisi farklı boyutta, taraftarlar da öyle bakıyorlar. Ben hepsine hak veriyorum ama işin arkasında pek çok iş var. Şampiyonluk olduk ama bir yıl cebimden verdik de olduk. Bunun sürdürebilirliği yok.

En başta işin sorumlusu başkandır. Fatih Tekke'nin altına imza attığı her işin altına ben de imza atarım. Ama her kötünün sorumlusu benim, her iyinin sorumluluğunu ise herkes paylaşabilir, sıkıntı yok.

"PİLOT TAKIM GÖRÜŞMELERİ YAPIYORUZ"

Fransa ve Portekiz'den pilot kulüp görüşmeleri yapıyoruz.

Bugün Tonya'nın, Vakfıkebir'in köyünden de gelip maçı izliyorsa, şehirden de gelmesi lazım. Sıkıntılar olabilir ama bu işin keyfi ve tutkusu zaten burada. Kötü günlerde bir arada olmak gerekir; iyiyken herkes zaten bir aradadır."

"HAKEM HATALARIYLA KATLEDİLDİK"

Biz, son iki yıldır resmen hakem hatalarıyla katledildik.

"HAKEMLİĞİ BİZCE BİTTİ!"

Mevcut MHK'ye güven duyan birisiyle konuştunuz mu? Yok, demek ki bir tuhaflık var. Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti. TFF Başkanı da açıkladı. Bir hakemin art niyetinin böyle yakalanması güzel oldu.

Top yerde oyun başlatıyorsun, Visca'yı gördüğün an geri dönüp oyunu durduruyorsun. Bu hata değil. TFF Başkanı bence az dedi, birebir de daha fazla söylemiştir. Bazı pozisyonlar oluyor, ayırt etmesi seçmesi zor. Söylemi böyle mi düşündü diyorsun, topa bakıp oyunu başlatıyor, koşmaya başlıyor. Visca'yı görünce durdurup geri başlatıyor. Burada kasıt var yakalandı.