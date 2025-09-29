Trabzonspor'da Christ Oulai mutluluğu yaşanıyor. 4 maçlık cezasının ardından ilk kez Karagümrük deplasmanında sahaya çıkan 19 yaşındaki orta saha büyük beğeni topladı. Bordo-mavili formayla maça çıkma şansını yakalayan Fildişi Sahilli yıldız, 90 dakika boyunca hem hücumda hem de savunmada başarılı işler çıkardı. Teknik Direktör Fatih Tekke de genç öğrencisinin performansından son derece memnun kaldı.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fotomaç'ın haberine göre, sahadaki hırsıyla dikkat çeken 19 yaşındaki orta saha, Trabzonspor'un bu sezon bir maçta en fazla ikili mücadele kazanan iki oyuncusundan biri oldu. Pas isabet oranıyla da dikkat çeken Fildişi Sahilli futbolcu, 5 çalım denemesinde de başarılıydı. Genç oyuncu ayrıca 39 pasında yüzde 87.2 isabet sağlarken Pina (yüze 89.1) ve Augusto'nun (yüzde 87.5) ardından sahanın en iyisiydi. Christ Oulai için taraftarlar da gelecek için umutlu.

NOKTA ATIŞI TRANSFER

Christ Oulai gerçek bir scout hamlesi oldu. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız gelecek vaat eden bir profile sahip. Oulai; bu sezon 400 bin euro, gelecek yıl 450 bin euro, 2027- 28'de 500 bin euro, 2028-29'da 600 bin euro, 2029-30'da da 650 bin euro garanti ücret alacak.

TARAFTARLAR DA ÇOK BEĞENDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Christ Oulai'ye tam not verdi. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan, "İlk maçtan kalitesini gösterdi", "Bundan sonra siz susacaksınız, Oulai konuşacak", "Topa ilk dokunuşları mükemmelin ötesinde" yorumları yapıldı.

İKİLİ MÜCADELE BAŞARISI

Karagümrük önünde hırsıyla dikkat çeken 19 yaşındaki Christ Oulai, Trabzonspor'da bu sezon bir maçta en çok ikili mücadele kazanan iki futbolcudan biri oldu. 18 kez rakip oyuncularla düelloya çıkan Oulai, 12'sinden galip ayrıldı. Daha önce Fenerbahçe maçında Onuachu 31 ikili mücadeleye girerken 12'sini kazanmıştı.