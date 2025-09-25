Trabzonspor'da istenilen performansı henüz gösteremeyen Kazeem Olaigbe için harekete geçildi. Teknik heyet yıldız genç oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Trabzonspor'un transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe'nin beklenen performansın altında kalması teknik heyeti harekete geçirdi.

Oynanan 6 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Belçikalı sol kanat, şu ana kadar skor katkısı veremedi.

FATİH TEKKE ÖZEL GÖRÜŞECEK

Gerçek potansiyelini hâlâ sahaya yansıtamayan 22 yaşındaki oyuncuyla Sabah'ın haberine göre özel olarak görüşecek olan teknik direktör Fatih Tekke, öğrencisinden daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.

Olaigbe'nin kendisine olan güvenini artırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının, hücumda böylece daha etkili olmayı hedeflediği öğrenildi.