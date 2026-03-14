Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini 57. dakikada Wilfried Singo, 66. dakikada Victor Osimhen ve 84. dakikada Renato Nhaga kaydetti.

Konuk ekipte Ebosele 55. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 64'e çıkaran Galatasaray, en yakın rakibi ile aradaki farkı 7 puana çıkardı. Başakşehir ise 42 puanla 6. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını yaptı. Yunus Akgün'ün penaltı noktası civarından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Selke'nin pasıyla sağ kanatta savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

36. dakikada Kemen'e yaptığı baskı sonucunda topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi. Brezilyalı oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını yeniden Torreira'ya aktardı. Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.