Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Trabzonspor'da Andre Onana, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Kamerunlu file bekçisi, maç sonrası yaptığı açıklamada kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ı unutmadı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Onana, "Bizim için her anlamda özel bir maçtı. Yardımcı antrenörümüzü kaybettik. Bu acı haberden sonra maça çıkabilmek kolay değildi. Ailesine onların hep yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Hocamızın ailesinin her zaman yanında olacağız. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok acı bir kayıp yaşadık. Hepimizi çok üzdü. Her zaman bizimle olan birisiydi. Bugünkü galibiyet hocamız içindi." ifadelerini kullandı.