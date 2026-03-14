Fatih Tekke: Rizespor puanı hak etti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Galibiyet 3 puanı özellikle oyuncularımı tebrik etmek isterim Oyun olarak bir şey konuşmaya gerek yok. Rizespor bölüm bölüm bizden daha iyiydi. Puanı hak etti. Oyuncularımın bu zor dönemde istemesi, savunması, arzusu, duygu beni biraz olsun nebze olsa moralimi düzeltti. Orhan ağabey dahil herkes Trabzon'un faydasına işler yapıyordu, çok çalıştık, çok iyi şeyler başardık, daha iyi olması hepimizin isteğiydi. Bir senedeki sonuçların tesadüf olması mümkün değil.Burada herkesin emeği var. Taraftarımız da bu mücadeleye destek olsun istiyoruz. Söylenecek çok şey var ama biz kendi içimizde biliyoruz. Aile ortamının oluşması için çok şey olması gerekiyor. Bunu hissetmek güzel. Puanlar, galibiyet, yenilgi olabilir. Ama o duyguyu oluşturabilmek önemli.Tekrar başımız sağ olsun. Bu acımızı unutmayacağız. Orhan abi hep bizimle olacak."