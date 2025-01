Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Trabzonspor Papara Park'ta Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen ve moral bulan bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında da kazanan taraf olmak istiyor. Son lig maçında Reeder Samsunspor'a kaybeden ve 19 puanla 14. sırada yer alan Trabzonspor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Alex de Souza yönetiminde başarılı bir performans gösteren Antalyaspor ise son 2 lig maçını da kaybetti. Düşen performansa bir an önce çözüm bulmayı amaçlayan Akdeniz temsilcisi, kritik maçta puan veya puanlar almayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Trendyol Süper Lig maçı hakkında dikkat çeken notlar...

Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TRABZONSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Talisson, Güray, Erdal, Kaluzinski, Petrusenko, Sander van de Streek, Larsson, Samudio.

TRABZONSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'İn 19. haftasında oynanacak Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

5 OYUNCU SINIRDA

Süper Lig'in 18. hafta maçında Samsunspor'a kaybeden Trabzonspor, Antalyaspor karşısında yaralarını sarmak istiyor. Taraftarı önünde kazanmayı amaçlayan bordo-mavililerde 5 futbolcu sınırda yer alıyor. Banza, Eren, Uğurcan, Ozan ve Okay sarı kart ceza sınırında bulunurken, bugün kart görmeleri durumunda Sivasspor maçında forma giyemeyecekler. Sarı kart cezasından dolayı Samsunspor maçında oynayamayan Batista Medy ise 19. hafta maçında kadroda olacak.

EREN ELMALI KADRODA OLACAK MI?

Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Eren Elmalı'nın Galatasaray ile anlaştığı belirtildi. Konu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmezken, genç oyuncunun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Devre arasında sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı tahmin edilen A Milli futbolcunun yerine Arif'in şans bulacağı tahmin ediliyor.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR ARASINDA 77. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'İn 19. haftasında karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Antalyaspor 79. randevularına hazırlanıyor. Bugüne kadar oynanan 76 maçın 43'ünü Trabzonspor kazanırken, 15 mücadeleden de Antalyaspor üstün ayrıldı. 18 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

SAVIC VE OKAY'DAN SEVİNDİREN HABER

Trabzonspor'da sakatlıklarından dolayı uzun süredir forma şansı bulamayan Savic ve Okay Yokuşlu'dan sevindiren haber geldi. Antrenmanlara başlayan oyuncular, Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda Antalyaspor karşısında forma giyebilecek. Draguş'un tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

SIMON BANZA FİLELERİ HAVALANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Braga'dan Trabzonspor'a kiralanan Simon Banza gollerini atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçını da boş geçmeyen 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 14 maçta 11 gol ve 1 de asist kaydetti.

ANTALYASPOR KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR

Alex de Souza yönetiminde sezona etkili başlayan ancak son 2 maçını da kaybeden Onvo Antalyaspor, Trabzonspor karşısında çıkış arıyor. 17 maç sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi, 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN OLDU

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Trabzonspor -Onvo Antalyaspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemlğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.