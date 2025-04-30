Nesine 3. Lig play-off | K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 3. Lig play-off yükselme maçları başlıyor. K.Çekmece Sinopspor, tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada Çorluspor 1947 ile mücadele edecek. İki takım da galip gelerek adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 13:16