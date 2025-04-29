GALATASARAY HABERİ | Yunus Akgün'e Premier Lig kancası! İki takım birden talip oldu
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Yunus Akgün, İngiltere'den gelen ciddi ilgiyle yeniden gündemde. Sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar kontratı bulunan milli futbolcunun sözleşmesindeki 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti. İngiltere'den bazı kulüplerin Yunus için somut adımlar atmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 29.04.2025- 12:25