Kulüp, genç yıldızın maaşında önemli bir artış yapmayı ve serbest kalma maddesini iptal etmeyi teklif etti.

Eyüpspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, "Sözleşme konusunda bir gelişme yok. Ben sadece sahaya ve Galatasaray'ın şampiyonluk hedefine odaklıyım. Sezon bitince gerekli görüşmeleri yaparız" ifadelerini kullanarak durumunun sezon sonuna kadar değişmeyeceğinin sinyalini verdi.