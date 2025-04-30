Nesine 3. Lig play-off | Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 3. Lig play-off yükselme maçları başlıyor. Zonguldakspor FK, tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada Kahramanmaraş İstiklalspor ile mücadele edecek. İki takım da galip gelerek adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 11:50