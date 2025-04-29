Trabzonspor, Ajax ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki merkez orta saha Davy Klaassen'in menajeri ile masaya oturdu. Fırtına, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek için resmi teklif sunacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS transfer haberi)

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, sürpriz bir ismi aldı.

Bordo mavililerin Ajax forması giyen Davy Klaassen'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 32 yaşındaki orta sahanın şartlarını sorduğu vurgulandı. Hollanda futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olan 1.79 boyundaki futbolcu, kariyerinde Ajax dışında Everton ve Werder Bremen gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de forma giydi.

Tecrübeli futbolcu oyun görüşü, pas kalitesi ve tecrübesiyle önemli bir rol üstlenebilir. Bir ara değeri 22 milyon euro olan Klaassen, 10 numara ve ön liberoda da oynayabiliyor.