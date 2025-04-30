UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Barcelona, yarı final ilk maçında Inter'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek finalde İspanyol ekibi Barcelona, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a 3-1 yenildi ve rakibini gol farkıyla geride bırakarak yarı finale yükseldi. İtalyan ekibi Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih ile berabere kaldı. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Inter maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

BARCELONA - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram

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