TRANSFER HABERİ | Dudak uçuklatan rakam! Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu

TRANSFER HABERİ | Dudak uçuklatan rakam! Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu

Son dakika transfer haberi: Yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Juventus forması giyen yıldız futbolcu Dusan Vlahovic'i gündemine alan sarı-lacivertiler transferi bitirmek için yoğun mesai harcarken Sırp golcünün Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu. İşte detaylar... (DIŞ HABER)

ENES ARSLAN| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2025- 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025- 16:30