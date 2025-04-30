Nesine 3. Lig play-off | Belediye Kütahyaspor - Düzcespor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 3. Lig play-off yükselme maçları başlıyor. Belediye Kütahyaspor, tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada Düzcespor ile mücadele edecek. İki takım da galip gelerek adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Belediye Kütahyaspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 12:01