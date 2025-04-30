Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi bombası! Jose Mourinho'dan transfere onay çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yaz transfer sezonu için çalışmalarını ara vermeden sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen sarı-lacivertliler, Leicester City ile Championship'e düşen yıldız futbolcu Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı. İşte transferin detayları... (DIŞ HABER)

ENES ARSLAN| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 16:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025- 16:10