GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'e Suudi Arabistan kancası! Transferde dev bütçe ayırdılar
Galatasaray'da gösterdiği performansla kariyer rekorunu egale eden Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor. Yaz transfer sezonunda sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak edilen yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi. İşte detaylar... (DIŞ HABER)
ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.04.2025- 14:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025- 14:39