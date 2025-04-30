Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'e Suudi Arabistan kancası! Transferde dev bütçe ayırdılar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u mağlup eden Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.