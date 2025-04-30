Nesine 3. Lig play-off | Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 3. Lig play-off yükselme maçları başlıyor. Muş Spor Kulübü, tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada Silifke Belediye Spor ile mücadele edecek. İki takım da galip gelerek adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025- 11:57