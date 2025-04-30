Nesine 3. Lig play-off | Silivrispor - Tire 2021 FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 3. Lig play-off yükselme maçları başlıyor. Silivrispor, tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada Tire 2021 FK ile mücadele edecek. İki takım da galip gelerek adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Silivrispor - Tire 2021 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 13:06 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025- 13:07