Tunç Holding Galatasaray'a sponsor oldu

Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:20

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Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan , Galatasaray Paralimpik Yüzme takımı ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

"Gönül verdiğimiz takımımıza Allah nasip etti, bir kez daha sponsor olduk. Galatasaray Paralimpik Yüzme Şubesi'ne destek vermek, bu özel sporcuların hayallerine bir nebze de olsa dokunabilmek paha biçilemez. İnşallah önümüzdeki haftalarda şampiyonluğumuzu da ilan edip Galatasaraylı olmanın farkını ve mutluluğunu hep birlikte tekrar yaşayacağız 🟨🟥"