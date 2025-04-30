GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sezon sonunda o takıma imza atıyor! Muslera'nın yeni adresini duyurdular

Son dakika transfer haberleri: 14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve sergilediği performansla alkış toplayan tecrübeli eldiven Fernando Muslera ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takım ile yollarını ayırması beklenen 38 yaşındaki file bekçisinin yeni takımını açıkladılar. İşte detaylar... (DIŞ HABER)

ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 10:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025- 11:03