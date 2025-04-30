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💥 Süper Loto sonuçları! (29 Nisan)
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Muslera'nın yeni takımını duyurdular! Muslera'nın yeni takımını duyurdular! 10:51
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Vlahovic'in F.Bahçe'den istediği ücret belli oldu! Vlahovic'in F.Bahçe'den istediği ücret belli oldu! 01:32
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 01:32
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Solskjaer: Herkesi yenebilecek güçteyiz! Solskjaer: Herkesi yenebilecek güçteyiz! 01:32
F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! 01:31
F.Bahçe'den G.Saray'a Xhaka çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a Xhaka çalımı! 01:31