Nesine 3. Lig play-off | Amasyaspor Futbol Kulübü - Mazıdağı Fosfat SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 3. Lig play-off yükselme maçları başlıyor. Amasyaspor Futbol Kulübü, tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada Mazıdağı Fosfat SK ile mücadele edecek. İki takım da galip gelerek adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Amasyaspor Futbol Kulübü - Mazıdağı Fosfat SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 13:11