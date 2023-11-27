EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Orsic ve Uğurcan Çakır, kritik maçta oynayamayacak. Sivasspor - Trabzonspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 10:41 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023- 10:41