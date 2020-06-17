Trabzonspor borsada da yükselişte!

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Fırtına böylelikle 2 maç sonunda sarı-lacivertlileri 5-2'lik toplam skorla geçerken, bordo-mavililerin borsada hisseleri degüne yükselişle başladı.

Bordo-mavililerin hem lig hem kupa da finale yaklaşmasıyla yatırımcıların da gözdesi oldu. Trabzonspor Sportif AŞ'nin hisseleri dünkü yükselişini sürdürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler bugün güne yüzde 9.3'lük artışla başladı.

Trabzonspor'un hisseleri 7.2 liradan işlem görürken, şirketin piyasa değeri de 2 milyar liraya yaklaşıyor. Borsa İstanbul'da Trabzonspor'un eğeri 1.7 milyar lira seviyesinde.

Uzmanlar, "Hem şampiyonluk hem Türkiye kupasındaki heyecanın borsaya yansıdığını gözlemliyoruz. Trabzonspor'un ligler başladıktan sonra performansından bir şey kaybetmemesi nedeniyle yatırımcıların güveni de arttı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi için UEFA ile görüşmelerin umutlu başlaması da hisselere yansıyor. Eğer UEFA ceza vermeseydi bugün çok daha iyi bir seneryo ile karşılaşılırdı" dedi.

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