17 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor borsada da yükselişte!

Trabzonspor borsada da kazandı!
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti. Fırtına böylelikle 2 maç sonunda sarı-lacivertlileri 5-2'lik toplam skorla geçerken, bordo-mavililerin borsada hisseleri degüne yükselişle başladı.

Bordo-mavililerin hem lig hem kupa da finale yaklaşmasıyla yatırımcıların da gözdesi oldu. Sportif AŞ'nin hisseleri dünkü yükselişini sürdürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler bugün güne yüzde 9.3'lük artışla başladı.

Trabzonspor'un hisseleri 7.2 liradan işlem görürken, şirketin piyasa değeri de 2 milyar liraya yaklaşıyor. Borsa İstanbul'da Trabzonspor'un eğeri 1.7 milyar lira seviyesinde.

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Uzmanlar, "Hem şampiyonluk hem Türkiye kupasındaki heyecanın borsaya yansıdığını gözlemliyoruz. Trabzonspor'un ligler başladıktan sonra performansından bir şey kaybetmemesi nedeniyle yatırımcıların güveni de arttı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi için ile görüşmelerin umutlu başlaması da hisselere yansıyor. Eğer UEFA ceza vermeseydi bugün çok daha iyi bir seneryo ile karşılaşılırdı" dedi.

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