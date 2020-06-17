17 Haziran 2020, Çarşamba

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Trabzon yerel basınında galibiyetin yankıları! "Kral konuşunca herkes susacak"

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Fırtına böylelikle 2 maç sonunda sarı-lacivertlileri 5-2'lik toplam skorla geçerken, Trabzon yerel basını da bu galibiyete geniş yer ayırdı. İşte o başlıklar...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 11:19
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Trabzon yerel basınında galibiyetin yankıları! Kral konuşunca herkes susacak

Trabzon'da yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen ve finale yükselen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

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Trabzon yerel basınında galibiyetin yankıları! Kral konuşunca herkes susacak

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın fotoğrafı ile "İstanbul'u fethettik kupada finaldeyiz", "Herkes bize biz Fener'e hastayız" başlığını kullanarak, "10 yıl önce Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da 3-1 yenip Türkiye Kupası'na uzanan Trabzonspor için tarih tekerrür etti. Fırtına derbide yine İstanbul ekibini Kadıköy'de 3-1 ile yıkıp adını finale yazdırdı" değerlendirmesine yer verdi.

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Trabzon yerel basınında galibiyetin yankıları! Kral konuşunca herkes susacak

"TÜRKİYE BORDO-MAVİ"

Gazete, ikinci sayfasında da "Türkiye bordo-mavi" diyerek, Trabzon'daki sevinç gösterilerinin fotoğrafları ile son sayfasında "Yalı çocukları değil yayla çocukları kazandı" başlığını kullandı. Gazetenin son sayfasında ayrıca "Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yendiği Fener'i Kadıköy'de de 3-1 ile devirdi ve 7 yıl sonra adını finale yazdırdı" ifadesini kullandı.

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Trabzon yerel basınında galibiyetin yankıları! Kral konuşunca herkes susacak

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Bu fırtınanın önünde durulmaz" ve arka sayfasında "Müzede yer açın kupalarla geliyoruz", "Fırtına Kadıköy'de 23 yıl sonra destan yazdı" başlıkları ile galibiyeti okuyucularına duyurdu.

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Trabzon yerel basınında galibiyetin yankıları! Kral konuşunca herkes susacak

"BAYRAKLARI HAZIRLAYIN ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ"

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasının tamamında duyurduğu haberinde Sörloth ile Ekuban'ın sevinç fotoğrafına yer vererek, "Kupa bizim", "Fener'i 23 yıl sonra Kadıköy'ün çimlerine gömdük, kupada adımızı finale yazdırdık" başlıklarını kullandı. Gazete son sayfasında da "Şampiyonluk bizim", "Bayrakları hazırlayın çifte bayram yapacağız" başlıklarına yer verdi.

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