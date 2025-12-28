Yönetim; devre arasında stoper, kanat, bek ve forvet transferi planlıyor. Hemen her bölge için gündemde birçok futbolcu ve alternatifi var. Temaslar, pazarlıklar sürüyor.

B PLANI HAZIR: JEROME OPOKU

Fotomaç'ın haberine göre bordo mavililer, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu'yu transfer etmek istiyor. Nijeryalı savunma oyuncusu ile prensipte anlaşma sağlandı. Ama Wolfsberger 12 milyon euro talep ediyor. Fırtına ise bonuslarla 8 milyon euro teklif etti. Aradaki fark nedeniyle Karadeniz devi, Başakşehir'den Jerome Opoku'yu da listesine aldı. 27 yaşındaki Ganalı stoperin sözleşmesi 2027'de bitiyor ve değeri 5 milyon euro. 1.97 boyundaki savunma oyuncusu, Gana Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

SOL KANADA ARAL ŞİMŞİR

Sol kanat için ilk tercih Nice'ten Boga. Kulübünden ayrılmak isteyen 28 yaşındaki Fildişili yıldız için girişimlerini sürdüren Fırtına, Doğuhan Aral Şimşir'i radarına aldı. Danimarka'da Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki sol kanat, istikrarlı performansı sonrası A Milli Takım kadrosuna çağrılmıştı. Bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 5 gol, 12 asistlik skor katkısı veren Aral için nabız yoklaması yapılıyor. Midtjylland'ın ocakta yeni sözleşme imzaladığı ve kontratını 2029'a kadar uzattığı gurbetçi, hem sol hem de sağ kenarda forma giyiyor.

UMUT NAYİR DEVAM EDİYOR

Onuachu'nun yokluğunda forvette sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Konyaspor'dan Umut Nayir'i de gündemine aldı. Yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 maçta 8 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Hem fiziksel özellikleri hem de oyun sitili olarak Onuachu'ya çok benzeyen 1.91 boyundaki santrforun Trabzonspor'a sıcak baktığı ancak yönetimin kulüpler arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle önce Konyaspor'u bu transferde ikna etme düşüncesinde olduğu ifade edildi. Bu transfer Arif Boşluk takası ile de bitebilir.

SAMET AKAYDİN VE ÜMİT GİRİŞİMİ

Karadeniz devi, stoper hattına iki transfer planlıyor. Yabancı kontentajı nedeniyle yerli isimler de listede.

Bunlardan birisi Çaykur Rize'den Samet Akaydin, diğeri Alanya forması giyen Ümit Akdağ. Ümit, sol ayaklı ve sol stoperde oynasa da sol bekte de şans bulabiliyor. 22 yaşındaki savunmacının kulübü ile sözleşmesi 2027'de bitecek.

Samet'in de Rize ile 6 aylık mukavelesi kaldı. Trabzonlu olan 31 yaşındaki savunmacı birçok kez Fırtına'nın gündemine gelmişti. İki futbolcu ile ilgili kulüplerinin beklentileri belirleyici olacak.

ADA İBİK SÜRPRİZİ

Manisa FK'dan Ayberk Karapo'yu uzun süredir izleyen Trabzonspor'un, aynı kulüpten bir diğer genç futbolcuya da ilgi gösterdiği ögrenildi.

Bordo-mavililerin, 2008 doğumlu ve henüz 17 yaşında olan savunma oyuncusu Ada İbik'i scout listesine dahil ettiği ifade edildi. Manisa FK ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.88 boyundaki Ada'nın market değeri 600 bin euro. Sol bek ve sol kanatta da görev yapabilen genç futbolcu için resmi teklif sunulması bekleniyor. Fatih Tekke'nin alınmasını istediği Ada İbik, geleceğe yatırım olarak düşünülüyor.