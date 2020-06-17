Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrasında Alexander Sörloth'a büyük övgü! "Takımını şampiyonluğa koşturuyor"

Bu arada Dirar ile Sörloth arasında ceza sahasında yaşanan pozisyon net penaltıydı. Cüneyt Çakır penaltıyı vermedi. VAR da çağırmadı. Cüneyt Çakır, Trabzonspor'un daha önce de penaltılarını vermedi yönettiği maçlarda. Ben hiç şaşırmadım bu yüzden. Penaltıyı verse maç daha ilk yarıda bitecekti belki de.İkinci yarının başında Sörloth net bir pozisyonu gole çeviremedi. İlk yarıda net penaltıda Cüneyt Çakır'ı çağırmayan Suat Arslanboğa, iş olsun diye A. Parmak'ın pozisyonunda hakeme bilgi verdi. Pozisyonda hiçbir şey yoktu oysa.