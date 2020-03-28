28 Mart 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Alexander Sörloth transferde listenin ilk sırasında! Real Madrid...

Trabzonsporlu yıldız listenin ilk sırasında! İspanyol devi...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.03.2020

'da flaş transfer gelişmesi... Yaz transfer döneminde İngiltere ekiplerinden 'tan 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, bu sezon bordo-mavili takımı attığı gollerle zirveye taşımıştı. Sörloth'un bu yükselişi Avrupa basınında da yankı uyandırırken, Norveçli golcüye talip oldu. Edinilen bilgilere göre eflatun-beyazlılar, hücum hattı için 25 yaşındaki golcüyü ilk sıraya yazdı ve kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

Sezon başında ekibi 'tan 'a kiralık transfer olan Alexander Sörloth paylaşılamıyor... Bu sezon attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşıyan yıldız isim, bu kez transfer spekülasyonlarında zirveye oturdu.

Buna göre Norveçli golcü için atağa kalkan 'li yetkililer, yaz transfer sezonunda hem Crystal Palace ile hem de ile anlaşarak oyuncuya imzayı attırmak istiyor.

HAALAND 2. PLANDA KALDI

Öte yandan Sörloth'un vatandaşı Haaland ile de ilgilenen Real Madrid, bu transferi 2. plana koydu. Oyuncunun 2021'e dek takımı ile sözleşmesi olması, operasyonun seyrinin olumsuz yönde ilerlemesine sebep olurken, Sörloth daha ulaşılabilir bir hedef olarak gözüküyor.

Alexander Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 39 müsabakada 25 gol üretirken 7 de asist yaptı.

Trabzonspor değerini katladı! Tam tamına... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Süper Lig'e Sörloth damgası! Sadece 7 ayda... Süper Lig'e Sörloth damgası! Sadece 7 ayda...
Sosa'nın ikinci baharı Sosa'nın ikinci baharı
Trabzonspor değerini katladı! Tam tamına... Trabzonspor değerini katladı! Tam tamına...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör