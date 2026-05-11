Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off 2. turunda Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan ilk mücadelede iki ekip de rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Tur atlayan taraf, finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak ve Trendyol Süper Lig bileti için kritik bir mücadele verecek. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

SİPAY BODRUM FK-ARCA ÇORUM FK 11'LER

Sipay Bodrum FK: Sousa, Imeri, Berşan, Ajeti, Ali, Mustafa, Yusuf, Brazao, Seferi, Hotic, Ali.

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Erkan, Attamah, Arda, Pedrinho, Serdar, Yusuf, Ahmed, Fredy, Thiam.

SİPAY BODRUM FK- ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK maçı saat 20.00'de başladı.

SİPAY BODRUM FK- ARCA ÇORUM FK HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off 2. turu, TRT Spor kanalında canlı yayınlanıyor.