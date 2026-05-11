Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunun devre arasında 11.4 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, bu sezon başında İtalyan ekiplerinden Como'ya kiralanmıştı.
Serie A kulübünün teknik direktörü Cesc Fabregas'ın vazgeçilmezlerinden biri olan ve 30 maçta görev alan Brezilyalı stoper, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Como'ya veda etti.
Brezilyalı stoper, "Bugün sadece bir üst tura çıkış günü değil. Buraya gelebilmek için yaşadığımız her şeyin günü. Bugün hissettiklerimizi kelimelere dökmek zor. Tek bir kelime her şeyi anlatıyor: minnettarlık. Öncelikle Tanrı'ya şükürler olsun; çünkü O olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Tüm onur ve zafer O'na ait.
Oyunculara, teknik ekibe, çalışanlara, taraftarlara ve bu sezon boyunca bizimle yürüyen herkese teşekkürler. Yaşadığımız zorluklar, kazandığımız zaferler, aştığımız engeller ve birbirimizde bulduğumuz güç bu başarıyı çok daha anlamlı hale getirdi.
Zor zamanlardan geçtik ama hiçbir zaman bağlılığımızı, cesaretimizi ve bu formaya olan sevgimizi kaybetmedik. Ve şimdi hep birlikte adımızı Como 1907 tarihine yazıyoruz. Bizi buraya getiren yolu asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.