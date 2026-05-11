Galatasaray'a Komşu'dan 10 numara transfer! Avrupa'dan talibi çok
Üst üste 4. şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar Club Brugge formasıyla harika bir sezon geçiren Yunan yıldız için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.05.2026 16:56 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 17:06
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle hücum hattı için önemli hamlelerin gündemde olduğu konuşuluyor.
Yunanistan basınından Nova Sports'un haberine göre, Galatasaray'ın bu bölge için ilk hedefi Christos Tzolis oldu.
Forma giydiği Club Brugge ile başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki futbolcu, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Bu sezon 49 resmi karşılaşmada görev alan Tzolis, 19 gol ve 24 asist üreterek toplamda 43 gole doğrudan katkı verdi.
Yükselen performansı sonrası piyasa değeri artan Yunan oyuncu için Club Brugge'un 35 ila 40 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içinde olduğu iddia edildi.
Haberde ayrıca, Tzolis ile Avrupa'nın beş büyük liginden kulüplerin de yakından ilgilendiği belirtildi.
Bu nedenle Galatasaray'ın transfer yarışında ciddi rakiplerle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen genç yıldızın kariyerine Avrupa'nın elit liglerinden birinde devam etmeye sıcak baktığı aktarılırken, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması gerekeceği değerlendiriliyor.