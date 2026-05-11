Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 10 maçlık gol orucunu Beşiktaş ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta bozmuştu. Maçta sergilediği performansla büyük beğeni kazanan ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de, "Gerçek Muçi'yi gördük" övgüsünü kazanan Muçi'nin 8 milyon 500 bin euroluk satın alma opsiyonunun 10 Mayıs tarihinde dolacağı Beşiktaş tarafından açıklanmıştı. Ancak bu tarihin 20 Mayıs olduğu ortaya çıkarken, Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Beşiktaş'a yaptığı 5 milyon euroluk teklifi güncellemeyi düşünüyor.



KALMAK İSTİYOR



Fatih Tekke'nin takımda kalmasını istediği Arnavut oyuncu için, Beşiktaş'ın belli oranda indirime gidebileceği ancak ödemenin önemli bir bölümünü nakit istediği öğrenildi. 25 yaşındaki yıldızın gönlünün gelecek sezon da bordo-mavili formayı giymekten yana olduğu ve bu durumun Trabzonspor'un elini rahatlattığı belirtildi. Teknik Direktör Fatih Tekke de kulüpler arasındaki sorunun kısa süre içerisinde çözümleneceğini ve bu sezon şu ana kadar 14 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Arnavut orta saha oyuncusu bonservisiyle beraber kalacağına inanıyor.

BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEDİ



Ernest Muçi bu sezon Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'a karşı ligde çıktığı iki maçta da gol atmayı başardı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve 3-3 biten maçta ağları sarsan Muçi, önceki gün de Tüpraş Stadı'ndaki derbide galibiyet golünü kaydetti.



EN İYİ SEZONU



Bordo-mavili takımda başarılı bir görüntü çizen Ernest Muçi, kariyerinin en iyi sezonunu yaşadı. Trabzonspor'da 33 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Arnavut orta saha, 14 gol atarken 8 kez de asist yaptı ve 22 gole direkt katkı sunarak dikkat çekti.