Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, Tottenham'ın Bayern Münih'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı orta saha Joao Palhinha'nın durumunu yakından takip ediyor. Premier Lig devi opsiyonu kullanmazsa siyah beyazlılar, Bayern ile sözleşmesi 2028'de bitecek olan tecrübeli oyuncu için düğmeye basacak. İşte ayrıntılar...

Bu sezon istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını hüsrana uğratan Beşiktaş'ta yönetim güçlü ve iddialı bir kadro kurma hedefiyle transfer çalışmalarına hız verdi. İnter'den kiralanan Kristjan Asllani'den beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, Arnavut oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu bölgeye savunma yönü daha güçlü bir isim arayan Beşiktaşlı yetkililerin, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Joao Palhinha'yı listesine dahil ettiği öğrenildi.



SERGEN YALÇIN OLUMLU RAPOR VERDİ



Sergen Yalçın'ın transfer için olumlu rapor verdiği 30 yaşındaki Portekizli yıldızın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Premier Lig ekibinin bu oyuncuyu 25 milyon euro karşılığında satın alma hakkı bulunuyor. Siyah-beyazlılar Tottenham'ın Joao Palhinha ile ilgili alacağa karara göre hareket edecek. Ada temsilcisi satın alma opsiyonunu kullanmadığı takdirde Beşiktaş yönetiminin transfer için harekete geçeceği öğrenildi.



81 MİLYON EURO ÖDENDİ



Transfermark verilerine göre piyasa değeri 18 milyon euro olan Joao Palhinha'nın 2023 yılında değeri 60 milyon euro seviyesini gördü. Sporting Lizbon, Fulham, Bayern Münih ve Tottenham gibi önemli kulüplerin formasını giyen 30 yaşındaki ön liberonun bonservisine bugüne kadar toplam 81 milyon euro ödenmesi dikkat çekti.



42 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI



Bu sezon Premier Lig'de Tottenham formasıyla toplam 42 karşılaşmada boy gösteren deneyimli orta saha, toplam 9 gole direkt etki etti. Premier Lig'de 4 gol, 2 asist; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Portekizli futbolcu, EFL Cup'ta 1 kez ağları salladı.



TOTTENHAM'IN DURUMU KRİTİK



Tottenham Hotspurs, İngiltere Premier Ligi'nde sıkıntılı günler yaşıyor. Küme düşme korkusunu yakından hisseden İngiliz ekibi, lige veda ederse Portekizli oyuncunun opsiyonunu kullanmayacak. Tottenham'ın Championship'e düştüğü takdirde tecrübeli orta sahanın 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ve yüksek maaşını ödemesi çok zor.