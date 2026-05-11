2025/2026 sezonunda sol kanatta forma giyen oyunculardan bir türlü istediği verimi alamayan Trabzonspor, bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Transferfeed'de yer alan habere göre, bordo-mavililer Toulouse'un 25 yaşındaki sol kanadı Yann Gboho'yu transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Haberde oyuncuyla daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilirken, Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Coventry City'nin de listesinde olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı ekibin 2025 yazında 6 milyon Euro teklif yaptığı ancak kulbünün 12 milyon Euro istediği bilgisi de aktarıldı.

Toulouse ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Yann Gboho'nun, Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

