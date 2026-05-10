Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kongrede başkanlık için aday olan isimlerden Hakan Safi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Safi, Milan ile Atalanta arasında oynanan Serie A maçını tribünden takip ederken görüntülendi. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Hakan Safi'nin transfer çalışmaları kapsamında İtalya'da önemli görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Akbaş, haberinde Hakan Safi'nin transfer planının 4 tane soru işareti getirmeyen oyuncu almak olduğunu belirtti.
Hakan Safi'de flaş İtalya çıkarması! Maç sonu transfer görüşmesi...
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin İtalya'da maç takip ettiği ve ardından birçok isimle transfer görüşmelerinde bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 11.05.2026 00:54