Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin İtalya'da maç takip ettiği ve ardından birçok isimle transfer görüşmelerinde bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kongrede başkanlık için aday olan isimlerden Hakan Safi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Safi, Milan ile Atalanta arasında oynanan Serie A maçını tribünden takip ederken görüntülendi. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Hakan Safi'nin transfer çalışmaları kapsamında İtalya'da önemli görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Akbaş, haberinde Hakan Safi'nin transfer planının 4 tane soru işareti getirmeyen oyuncu almak olduğunu belirtti.