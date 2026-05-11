Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Mohamed Salah iddiası gündeme bomba gibi düştü
Yeni sezon için yıldız transferine hazırlanan Fenerbahçe'nin, Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'a yaptığı teklif ortaya çıktı. Mısırlı yıldızın teklife prensipte olumlu yaklaştığı iddia edildi. İşte o teklifin tüm detayları...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe'nin, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah için harekete geçtiği iddia edildi. Mısır basınında yer alan haberler, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK MAAŞ
Mısır'ın önde gelen spor kaynaklarından El Fagr'ın haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'a resmi teklif yaptı. Haberde, sarı-lacivertli yönetimin yıldız futbolcuya yıllık 20 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme önerdiği belirtildi. Toplam değeri 60 milyon euro'ya ulaşan teklifin, Türk futbol tarihinin en büyük maaş paketlerinden biri olduğu ifade edildi.
PRENSİPTE "EVET" DEDİ
İddialara göre Mohamed Salah, Fenerbahçe'nin sunduğu projeye olumlu yaklaştı ve teklifi prensipte kabul etti. Ancak deneyimli yıldızın, Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan gelebilecek diğer teklifleri görmek istediği öğrenildi.
Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin uzun süredir Salah'ın durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Mısırlı futbolcunun önceliğinin Avrupa'da kariyerine devam etmek olduğu vurgulandı.
SALAH'A "LİDER" ROLÜ
Haberde ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerin, Salah'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncuya yeni sezon için detaylı bir proje sunduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcuyu takımın lideri olarak düşündüğü kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Mohamed Salah, bu sezon Liverpool'da 39 maça çıktı ve 12 gol ile 9 asist üretti.
PİYASA DEĞERİ
Mısırlı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
İŞTE O HABER:
"Mohamed Salah, yaz aylarında Jose Mourinho'nun eski kulübüne bedelsiz transferle katılmaya hazırlanıyor"
"Herhangi bir Avrupa kulübünden aldığı en iyi teklif."