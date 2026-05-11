Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Mohamed Salah iddiası gündeme bomba gibi düştü

Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Mohamed Salah iddiası gündeme bomba gibi düştü Yeni sezon için yıldız transferine hazırlanan Fenerbahçe'nin, Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'a yaptığı teklif ortaya çıktı. Mısırlı yıldızın teklife prensipte olumlu yaklaştığı iddia edildi. İşte o teklifin tüm detayları... Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe'nin, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah için harekete geçtiği iddia edildi. Mısır basınında yer alan haberler, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK MAAŞ



Mısır'ın önde gelen spor kaynaklarından El Fagr'ın haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'a resmi teklif yaptı. Haberde, sarı-lacivertli yönetimin yıldız futbolcuya yıllık 20 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme önerdiği belirtildi. Toplam değeri 60 milyon euro'ya ulaşan teklifin, Türk futbol tarihinin en büyük maaş paketlerinden biri olduğu ifade edildi.