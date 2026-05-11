1963 yılında kurulan TFF 1. Lig'de yeni puan rekoru Erzurum temsilcisinden geldi. Erzurumspor FK, 38 haftalık sezonda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip topladığı 81 puanla sezonu lider tamamladı.
Daha önceki rekor, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor'a aitti. Samsunspor söz konusu sezonda 78 puan toplamıştı.
2013-2014 sezonunda ise İstanbul Başakşehir, 36 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 78 puana ulaşmıştı.
Daha önce ligde bir sezonda en fazla puan toplama rekoru, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 78 puan toplayan Samsunspor'a aitti.
Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı
1. Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK, lig tarihinin puan rekorunu da kırdı. Mavi-beyazlı ekip, sezonu 81 puanla tamamlayarak TFF 1. Lig’de bir sezonda en fazla puan toplayan takım unvanının sahibi oldu.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 11.05.2026 13:31
1963 yılında kurulan TFF 1. Lig'de yeni puan rekoru Erzurum temsilcisinden geldi. Erzurumspor FK, 38 haftalık sezonda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip topladığı 81 puanla sezonu lider tamamladı.