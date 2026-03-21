Sivasspor, Manisa deplasmanında tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren gollü 30. dakikada Jonathan Okoronkwo kaydetti. Sivasspor'da Bekir Böke 70. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Manisa FK'de Christopher Herelle 75. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor 47 puana yükselirken, Manisa FK ise 43 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Sivasspor, Erokspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise Adana Demirspor'a konuk olacak.