Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 41'inci, 68'inci ve 79'uncu dakikada Dorgeles Nene ile 59. dakikada N'Golo Kante kaydetti. Fenerbahçe, bu karşılaşmayla birlikte puanını 60'a yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e düşürdü. Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından 5 Nisan tarihinde oynanacak derbide Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler için son olarak dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Fenerbahçe, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Deniz Emre Ofli için nabız yokladı. Ancak genç sol bekin ailesi bu teklifi 'Biz Trabzon'luyuz' diyerek' düşünmeden reddetti. Deniz Emre Ofli, Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçının 56'ncı dakikasında oyuna girdi ve sergilediği performansla Bayern taraftarlarının beğenisini kazandı. Alman ekibi, oyuncuyu yeni sezonda A Takım'a alacak.