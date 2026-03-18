Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın tek golünü 66. dakikada oyuna sonradan dahil olan Felipe Augusto kaydetti.

Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer, ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve 60 puanla 3. sıradaki yerini korudu. ikas Eyüpspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. İstanbul ekibi, son üç maçında puan alamadı ve 22 puanla 16. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. ikas Eyüpspor ise Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki ikas Eyüpspor-Trabzonspor müsabakasının ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

2. dakikada sol kanatta topla buluşan Muçi, son çizgiye inip ortaladı. Bu futbolcunun ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yönelirken kaleci Monteiro son anda topu kornere tokatladı.

36. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Muçi ceza sahası içine ortaladı. Arka direğe hareketlenen Nwaiwu boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.