Beşiktaş'a Göztepe'den bir transfer daha!

Süper Lig'de son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlarla düşüşe geçen Göztepe'de, bir yandan saha içindeki toparlanma süreci gündemin ilk sıralarında yer alırken, diğer yandan takımın parlayan isimlerine gelen transfer teklifleri dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin keşfederek kadroya kattığı Nijeryalı ön libero Anthony Dennis, gösterdiği performansla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kulüplerin radarına girmeyi başardı.



Orta sahadaki yüksek temposu, ikili mücadelelerdeki etkinliği ve savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı başarıyla kurabilmesiyle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alan Dennis, özellikle bu sezon sergilediği istikrarlı performansla öne çıktı. Genç yaşına rağmen sahadaki olgun görüntüsüyle dikkat çeken Nijeryalı oyuncu için taliplerin sayısı her geçen gün artıyor. İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in uzun süredir oyuncuyu takip ettiği ve sezon sonunda resmi adım atmaya hazırlandığı öğrenilirken, Almanya Bundesliga temsilcisi Mainz'ın da Dennis'i transfer listesine aldığı belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre, Süper Lig'den Beşiktaş'ın da 23 yaşındaki orta saha için nabız yokladığı ve gelişmeleri yakından izlediği ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINA KADAR



Göztepe ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Anthony Dennis'in mevcut kontratı, sarı-kırmızılı kulübün elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yönetimin, oyuncunun bonservis bedelini yüksek tutmayı planladığı ve ancak kulübün menfaatlerine uygun bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine sıcak bakacağı belirtiliyor. Teknik heyetin de takımın kilit parçalarından biri olarak gördüğü Dennis'in kısa vadede kadroda tutulmak istendiği öğrenilirken, oyuncunun Avrupa'da forma giyme hayaline sıcak baktığı da kulislerde konuşuluyor. Bu durum, yaz transfer döneminde Göztepe yönetiminin yoğun bir transfer trafiğiyle karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor. Sarı-kırmızılılar, ligde yeniden çıkış yakalamayı hedeflerken, bir yandan da Anthony Dennis gibi yükselen değerlerinden maksimum sportif ve ekonomik kazancı elde etmeyi planlıyor.