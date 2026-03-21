Fenerbahçe'de Skriniar önlemi! Milli takım kampında...
Fenerbahçe'de sakatlığı uzun süredir takımdan ayrı kalan Milan Skriniar konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler milli takıma çağrılan Slovak yıldız ile ilgili özel bir önlem planı uygulamaya aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Milan Skriniar konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Nottingham Forsta ile Kadıköy'de oynanan maçta kasığından sakatlanan Slovak yıldız, Fenerbahçe'nin son 7 maçında forma giyememişti.
Sarı-lacivertlilerin kaptanın sahalara ne zaman döneceği soru işareti oluştururken, Slovakya Milli Takımı'na çağrılması şaşkınlık yaratmıştı.
Fenerbahçe Skriniar'ın milli takım kampı için özel bir önlem planı uygulamaya geçirdi.
Sabah muhabiri Ceyhun Samet Yüksel'in haberine göre, Fenerbahçe'den bir fizyoterapist kamp boyunca yıldız futbolcuya eşlik edecek.
Sakatlığının bir süre daha devam etmesi beklenen Skriniar'ın 26 Mart'ta oynanacak Slovakya-Kosova maçında forma giymesi beklenmiyor.
Ancak Slovakya'nın Kosova'yı eleyerek finale kalması halinde, Skriniar'ın finalde oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor. Slovakya turu geçmesi halinde finalde Türkiye-Romanya eşleşmesinin galibi ile evinde oynayacak.