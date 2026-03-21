Almanya, hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşılaşacak. Teknik direktör Julian Nagelsmann, bu maçlar öncesinde aday kadroyu duyururken, Galatasaray forması giyen Leroy Sane'ye de listede yer verdi.

HAMANN'DAN SERT ELEŞTİRİ



Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, Sané'nin kadroya çağrılmasını sert sözlerle eleştirdi. Hamann, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Sané'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum."