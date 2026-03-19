Yeni transferleriyle ligde çıkışa geçen Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlıyor. Kartal'ın hedefinde Bundesliga'dan önemli isimler bulunuyor.

Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber, 14 Mart'ta Bayer Leverkusen ile Bayern Münih'in oynadığı maçı yerinde takip etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle başlayan hareketlilik gözlemler sonucunda hız kazandı. Sabah'ta yer alan habere göre Bayer Leverkusen'den Martin Terrier, Nathan Tella ve Patrik Schick yer alıyor. Çek forvet Schick, başkan Serdal Adalı'nın da çok istediği isimler arasında bulunuyor. Siyah-beyazlılar, daha önce de girişimde bulunduğu tecrübeli futbolcuyu transfer etmeye odaklanmış durumda. Ayrıca yine yazın gündeme bulunan kanat oyuncusu Terrier de gözlem altına alındı. Yeniden listede bulunan oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.