Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 15. ve 23. dakikalarda Mame Diouf, 34. dakikada Hüseyin Bulut, 52. dakikada İshak Karaoğul, 76. dakikada Ousmane Diaby, 88. dakikada Ali Akman ve 90+6. dakikada penaltıdan Mehmet Efe Çakmak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, ligde çıktığı son 6 maçta 3. galiibyetini almış oldu ve puanını 47'ye yükselterek 8. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise -51 puanla son sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sağ kanattan İbrahim Akdağ'ın ortasında ceza sahası içinde Diouf, topu ağlara gönderdi. 1-0



23. dakikada sağ kanattan Hüseyin Bulut'un ortasında ceza sahası içinde Mame Diouf, kafaya topu filelere yolladı. 2-0



34. dakikada Süleyman Luş'un sol kanattan pasında Hüseyin Bulut'un şutu ağlara gitti. 3-0



52. dakikada sağdan Odise Roshi'niz ceza yayına doğru pasında topla buluşan İshak Karaoğul'un şutunda top filelerle buluştu. 4-0



76. dakikada sağ kanattan Hüseyin Bulut pasıyla buluşan Ousmane Diaby, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0



88. dakikada sağ kanattan Hüseyin Bulut'un içeri çevirdiği topu Ali Akman filelere yolladı. 6-0



90+6. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kazandığı penaltıda topun başına gelen Mehmet Efe Çakmak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 7-0