Victor Osimhen'den çarpıcı sözler! Geri dönüş tarihini açıkladı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçının ardından Nijerya'ya gitmişti. Ülkesinde açıklamalarda bulunan Osimhen, sahalara dönüş tarihini duyurdu. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 21.03.2026 - 09:51Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 - 11:04
ABONE OL
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Liverpool ile eşleşmişti. Temsilcimiz, Rams Park'taki mücadeleyi 1-0 kazanmayı başarsa da Anfield'da oynanan karşılaşmayı 4-0 kaybedip turnuvaya veda etti.
Victor Osimhen, Anfield'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Konate ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalmış ama devreyi bitirmişti. Ancak yıldız futbolcu, ikinci yarı oyuna devam edemeyip yerini Noa Lang'a bırakmıştı.
Maçın ardından Galatasaray resmi hesabının yaptığı açıklamayla Osimhen'in kolunun kırıldığı doğrulanmış oldu. Maçtan sonraki gün ise ülkesi Nijerya'ya döndü.
Ülkesinde yaptığı bir açıklamada Galatasaray'la ilgili çarpıcı sözler kullandı. Golcü oyuncu, "Galatasaray beni en dipteyken kurtardı. O kulübe imza attığım andan itibaren, kızım bile benim hissettiğimden daha fazla bağ kurdu. Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar olacağım." ifadelerine yer verdi.
Kolunu kırıldığı ana da değinen Osimhen, "Çoğu zaman, bir tür darbe alırsınız, normal dersiniz. Bu yüzden ilk başta kırılacağını düşünmedim. Yani normal bir darbe olduğunu, belki de ilk yarı bitimine 5-10 dakika kala geçecek diye düşündüm. Koşmaya çalıştım. Beni ağırlaştırdı. Elim inecek dedim. Denedim, olmadı" değerlendirmelerinde bulundu.
GERİ DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI!
Öte yandan Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Ameliyat olmam lazım. Kolum kırık. Maksimum 5-6 haftaya iyileşir." dedi.